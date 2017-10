Irina Embrich: tahaks juba saavutatud kõrgeid kohti veel korrata

Embrichi sõnul on ta ka mõelnud sellele, et pärast vigastuse seljatamist pole üldse kerge tagasi koondises nelja hulka murda. "Kui ma võistlustel hästi vehklen, siis saan koondist abistada. Kui aga vorm kehv, siis mis ma seal koondises niisama ikka istun."

Tema sõnul suhtub ta sporti tänu kogemustele veidi kergemalt: "Vanasti olid ootused liiga kõrged ja kui tulemusi ei saanud, siis nukrutsesin rohkem kui praegu. Nüüd vehklen kindlamini, sest tean, et kogemused on olemas ja kõrged kohad juba saavutatud ja tahaks neid korrata."

