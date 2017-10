Jääger panustas Valerenga võitu värava ja väravasööduga

Neli vooru enne hooaja lõppu on Sogndal kogunud 28 punkti ehk täpselt sama palju kui hetkel üleminekumängudele viivat kohta hoidev Trömsö ja kaks rohkem kui Aalesund. Jääger ja Valerenga on kogunud 36 punkti ja paiknevad 16 meeskonna seas seitsmendal kohal.

