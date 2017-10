Credit24 meistriliigas on liidriks täiseduga jätkav Pärnu VK

Peatreener Avo Keel ütles, et laupäevane kohtumine oli väga tõsine mõõduvõtt. “Raiseiniai on üsna tihe meeskond. Meil oli pärast kuue tunni pikkust bussisõitu enne mängu umbes poolteist tundi vahet ja kerge ei olnud. Vastane mängis hästi, aga meie mehed veel paremini. Kokkuvõttes kaks võitu kirjas, nurisemiseks pole põhjust“ sõnas Keel tagasiteel koju. Seejuures ei olnud Pärnul kaasas leedulasest nurgaründaja Robert Juchnevič, kel oli probleeme seljaga.

Credit24 Meistriliigas hoiab pärast lõppenud nädalavahetust liidrikohta Pärnu Võrkpalliklubi, kes sai kirja kaks võitu Leedu klubide üle ja on võitnud kõik kuus senipeetud mängu. Neile järgneb liigatabelis Saaremaa VK, kes samuti pole veel kaotusevalu tundnud, ent neil on Pärnust mäng vähem peetud ja seega kirjas viis võitu.

