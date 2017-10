Kaido Kaaberma: Saksamaa matš jääb veidi kripeldama

"(Lähen koju) rahulike mõtetega. Ega alati võita ei saa. Kindlasti jääb Saksamaa matš veidi kripeldama. Aga kohamatšides näitasid tüdrukud head vehklemist," sõnas Kaaberma ERR-ile pärast turniiri lõppu.

Ta lisas: "Nagu tänane võistlus näitas, siis meil on kõik tüdrukud tugevad. Ega see Saksamaa matš ei olnud võimatu. Vehklemises on konkurents väga kõva. Väikese riigi kohta päris hästi."

Kuigi Irina Embrich on endiselt käevigastusega eemal ja värske ema Katrina Lehis kaugematele MK-etappidele kaasa ei sõida, plaanib Kaaberma naiskonnaga minna vehklema võitude eest.

"Läheme ikka võidumõtetega, muidu pole mõtet minna. Valikusse on hetkel Julia Beljajeva, Erika Kirpu, Kristina Kuusk ja neljandana Nelli Differt," selgitas Kaaberma.

Tema sõnul on ka meie tulevik kindlustatud, kui Karoliine Loit on juba ka naiste hulgas ennast näitamas ning mõned andekad tüdrukud on veel silmapiiril.