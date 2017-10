Hannes Soomer võitis European Supersport meistritiitli

Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev eestlane alustas võistlust hästi ning tõusis esimese ringi lõpuks üheksandale kohale, kuid järgmisel ringil oli ta sunnitud kuus kohta tagasi andma.

Ülejäänud võistluse heitles eestlane kohtade 15.-17. eest ning lõpetas enda jaoks hooaja viimase sõidu MM-arvestuse 15.positsioonil. European Supersport arvestuses kuulus eestlasele viimase Euroopas sõidetud etapi kolmas koht. Sellest aga piisas Soomerile, et endale kindlustada 2017. aasta European Supersport arvestuse meistritiitel. Euroopa arvestuses teiseks jäänud Rob Hartog (Kawasaki) jäi hooaja kokkuvõttes eestlasest maha vaid ühe punktiga.

MM-arvestuses kogus eestlane esimesel Supersport hooajal 28 punkti, mis annab talle peale Hispaanias sõidetud etappi üldarvestuse 17. positsiooni.

„Väga, väga keeruline sõit! Arvasime, et teeme turvalise valiku rehviga, aga tegelikult oli täiesti vale valik. Kogu sõit oli minu jaoks lihtsalt vastu pidamine ja võimalikult vähe kaotamine. Start läks väga hästi aga peale esimesi ringe oli see tempo selle rehviga lihtsalt liiga piiri peal ja riske oli liiga palju. Hooaeg on aga olnud uskumatu ja lõpp tulemus on see mis loeb! Suured tänud kogu meeskonnale, kõikidele toetajatele, sponsoritele ja fännidele! Kogu aasta jooksul on meeskond teinud uskumatu töö ja mul on au, et suutsin selle täna realiseerida.“ kommenteeris sõitu päevakangelane Soomer pressiteate vahendusel.

Palju põnevust pakkunud sõidu võitis Federico Caricasulo Yamahal. Vaid 0,0645 sekundiga kaotas itaallasele MM-arvestuse kolmas mees Jules Cluzel (Honda). Kolmas oli Kawasaki piloot Anthony West, kes jäi 19 ringi kokkuvõttes võitjast maha 1,652 sekundiga. Soomer kaotas sõidu lõpuks Caricasulole 22,056 sekundiga.