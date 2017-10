Erika Kirpu naiskonna 5. kohast: hooaja alguse kohta päris hea tulemus

"Muidugi iga kord tahaks kõige paremat tulemust näidata, aga tuleb leppida sellega, mis on. Hea on see, et võtsime ennast kokku ja võitsime pärast kaotust kaks matši," arvas naiskonna ankrunaisena vehelnud Julia Beljajeva.

Kristina Kuusk arvas, et pärast veerandfinaalis Saksamaalt saadud 21:26 kaotust näitas Eesti naiskond kvaliteetset vehklemist, kui võitis kohamatšides kahte tugevat naiskonda: "Ukraina ja Venemaaga pole ju kunagi lihtne vehelda. Õnneks suutsime ennast kokku võtta ja näidata, mida me oskame."

Pärast emaks saamisest tingitud pausi tagasi võistluskarusellis olnud Katrin Lehis suutis enda sõnul kiirelt taas kohaneda: "Eks veheldakse ikka samamoodi, lihtsalt teised on vahepeal natuke rohkem trenni teinud kui mina. Üllatas see, et ma ei torganudki nii palju mööda kui ma enne arvasin, et ma torkan."

Erika Kirpu: "Saksamaa matš jäi natuke kripeldama. Võit oli lähedal. Aga me näitasime head vehklemist ja saime ilma Irina Embrichita hakkama. Minu arvates hooaja alguse kohta päris hea tulemus."

Beljajeva kogemusest ankrunaisena: "Püüdsin säilitada külma närvi, aga kohati ei õnnestunud. Kokkuvõttes ma vehklesin hästi, aga (Saksamaa vastu) viimases minimatšis olid vist liiga suured pinged peal ja midagi jäi puudu. Aga minu jaoks hea kogemus."