Võitmatu norralanna Cecila Braekhus säilitas kõik viis tiitlivööd

Samad naised olid vastamisi ka seitse aastat tagasi ning ka tookord võttis võidu Braekhus. Kuigi Laureni areng on olnud märgatav, peeti seegi kord soosikuks Braekhusi, kes on nüüd püsinud troonil kaheksa aastat järjest.

Norralanna on oma karjääri jooksul võitnud kõik 32 kohtumist, neist üheksa nokaudiga. Laurenil on 29 võidu kõrval, millest 13 saadud nokaudiga, ka viis kaotust.

