Ellermann Helsingi GP-l kolmas, Pill ja Raag auhinnalistel kohtadel

Õhtu jätkus 140 cm kõrguste takistustega „vali oma tee sõiduga“, kus meie rõõmuks said Rein Pill ja Alfons Ra puhta sõidu ja kiire ajaga neljanda koha. Võistlusklassi ennast oli väga huvitav jälgida, sest kõik ratsanikud olid valinud erineva taktika, kuidas saada võimalikult kiire aeg: kes hüppas enne ära tõkked ühe ja siis teise platsi poole peal (stardi-/finišiliin oli platsi keskel), kes üritas lihtsalt võimalikult palju tõkkeid järjest hüpata, et vältida tühja sõitmist jne. Sõidu võitis iirlane Richard Howley hobusel Billy Lemond.

Dina lausus oma sõidu kommentaariks, et jäi üldises joones sooritusega rahule, vaid jalavahetuste seerias tuli viga sisse. “Soojendus läks väga hästi ja asusin areenile hea tundega. Meil tulid hästi välja galopipiruetid, aga jalavahetustes eksisime. Mul on kava lõppu jäetud üks vaba diagonaal ja seekord otsustasin ühe tagant jalavahetused seal uuesti teha ning see ka õnnestus.”

