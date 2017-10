Saaremaa ja Pärnu jätkavad Balti ühisliigas täiseduga

Pärnu kohtus võõrsil Leedu klubi Raseiniai Norvelitaga ja sai 3:1 (25:19, 24:16, 25:16, 25:21) võidu. Pärnu resultatiivseimana tõi Edvinas Vaškelis 23 punkti (+13), Kevin Saare arvele kogunes 16 punkti (+7) ja Taavet Leppikue 14 (+7). Pärnu vastuvõtt oli 61,4% ja rünnakud jäid maha 50,4-protsendiliselt. Raseiniai samad näitajad olid vastavalt 47,6% ja 37,1%. Leedukate edukaim skoorija oli Artur Vincėlovič 14 punktiga (+2), vahendas Volley.ee.

Pühapäeval ootab Pärnut ees kohtumine Šiauliai Elga Masteriga. „Vastastest veel väga põhjalikku ülevaadet ei ole. Oleme mõnda videot vaadanud ja eks meil mingi plaan nende vastu ka on. Tundmatuid nägusid on seal palju, peamiselt püüame aga oma tegemistele keskenduda,“ kommenteeris peatreener Avo Keel käesoleva nädalavahetuse eel. Pärnul on puudu leedulasest nurgaründaja Robert Juchnevič, kel oli probleeme seljaga. „Järgmisel nädalal kavatsen teda juba kasutada,“ lisas juhendaja.

Sel hooajal Credit24 Meistriliigaga ühinenud Saaremaa VK on seni samuti saanud tunda vaid võidurõõmu. Täna alistus kodusaalis samuti 3:1 (25:19, 25:20, 19:25, 25:22) neljas vastane Jekapbilsi Luši. Viimased aastad Pärnus pallinud, ent nüüd Saaremaale siirdunud diagonaalründaja Hindrek Pulk tõi saare meeskonna parimana 18 punkti (+10), Tomaš Halanda lisas 14 (+9) ja Rauno Tamme 11 (+4) punkti. Lätlaste poolel kogus Armands Abolins üleplatsimehena 17 punkti (+7).

Seejuures oli Jekapbilsi vastuvõtuprotsent koguni 71,8, rünnakuid suutsid nad realiseerida 49-protsendiliselt. Saaremaa sai servi kätte veidi kehvemini, ent siiski igati korraliku protsendiga – 63,9. Rünnakud jäid maha 52,1 protsendil üritustest.

Pühapäeval peab Saaremaa oma nädalavahetuse teise kohtumine Orissaares, siis on vastaseks Daugavpilsi ülikool.

Saaremaa peatreener Urmas Tali ütles nädalavahetuse eel, et valmis tuleb olla kaheks raskeks katsumuseks. „Senised vastased pole tabeliseisu kohalt ehk nii tugevad olnud tõesti. Peamine on aga oma asjadega hakkama saada ja erinevate tasemetega meeskondade vastu oma joont hoida. Proovikivi ongi eelkõige meie oma mängu leidmine. Selge see, et midagi kerget meid ees ei oota,“ sõnas Tali.

Selver Tallinn mängis laupäeval Riias sealse RTU/Robežsardzega ning sai pika võitluse järel 2:3 (25:22, 28:26, 22:25, 19:25, 16:14) kaotuse. Võimsa mängu tegi Oliver Orav, tuues 28 punkti ja jäädes 15-ga plussi. Taavi Nõmmistu arvele jäi 20 punkti (+11). Gatis Garklavs andis võitu suurima panuse - 29 punkti.

Vastuvõtul tegutses valitsev Eesti meisterklubi suurepäraselt – 88,9-protsendiliselt. Rünnakuprotsent oli 45,9. RTU oli samuti servi vastuvõtul hea, saades protsendiks 68,6. Rünnakul realiseeriti oma võimalused 52,5-protsendiliselt. Suurim vahe kahe meeskonna vahel oli blokis, kus Riia klubi kogus 18 punkti Selveri 9 vastu.

Selveri pühapäevane vastane on Jelgava Biolars, kes täna mängis Järvamaa Võrkpalliklubiga ning Eesti klubi pidi tunnistama vastase 3:2 (25:21, 21:25, 25:17, 17:25, 15:9) paremust.

Nii ei suutnud Järvamaa liigas võiduarvet avada, ent teenis tänase mänguga punktilisa. Ameeriklasest leegionär Michael Michelau oli 19 (+10) punktiga Järvamaa resultatiivseim, talle sekundeeris 17 punktiga Virko Vantsi, kes jäi aga efektiivsuse näitaja osas ühega miinusesse. Järvamaa vastuvõtt oli 66%, rünnak 39,4%. Jelgava suutis servi vastuvõtul näidata veelgi kindlamat kätt (70,9%), rünnakul jäi 128 üritusest maha 47 ehk 36,7%. Pühapäeval mängib Järvamaa RTU/Robežsardzega.

Eesti klubidest mängib sel nädalavahetusel kodusaalis ka TTÜ, kes laupäeval kohtus Daugavpilsiga ning senisele ühele võidule sarjas lisa ei tulnud. TTÜ kaotusenumbrid olid 0:3 (20:25, 17:25, 21:25). TTÜ kasuks tõi enim punkte (12) Tarvo Täht, Richard Orutari arvele jäi 10 silma. Vastaste parim oli Aleksandrs Samuilovs 12 punktiga. Nii vastuvõtul kui rünnakul näidati seejuures üsna sarnaseid numbreid. TTÜ sai pallingu kätte 55,4 ja vastased 43,1-protsendiliselt, rünnaku protsendid olid vastavalt 42,9 ning 46,1, blokis sai TTÜ 7, Daugavpilsi üliõpilased 6 punkti. Pühapäeval minnakse taas TTÜ kodusaalis vastamisi Jekapbilsi Lušiga.