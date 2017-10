Priit Vene: meie tagaliini mehed pole harjunud pikkadega koos mängima

"Hooaja algus ei anna veel selget pilti," kinnitas ERR-ile Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. "Nii mõnigi võistkond täiendab ennast veel, ka Cramos toimuvad hooaja keskel muutused. Praegu tundub, et Rapla ja Tartu on teistest sammu ees, aga ma ütlen, et praegu on 20. oktoober - jõulude ajal jooksevad jõujooned selgemini välja."

Kalev küll eilse mängu Tartus võitis, kuid oodatust raskemalt. Tartlaste eelmises liigamängus Rapla vastu meeskonna parimaks korvikütiks tõusnud leedulane Vytenis Cizauskas jäi põlvevigastuse tõttu eemale ning palju mänguaega said noored mehed - 18-aastane Robin Kivi ja 17-aastane Hendrik Eelmäe. Pink on Tartu meeskonnal oma suure rivaaliga võrreldes märksa lühem, kuid liidrid on olemas.

"Need on täiesti olemas, aga peame teisi mehi, kes neid aitavad, üles putitama ja juurde leidma," tõdes TÜ peatreener Priit Vene. "Kõige raskem on nooremate ja lühemate meestega - nad pole harjunud pikkade meestega koos mängima. Pall ei taha alla liikuda nii palju kui oleks vaja. See on tingitud sellest, et noorteliigades pikki mehi pole, mängustiil on teistsugune. Kui me tahame järgmisel või ülejärgmisel hooajal kuskile kõrgemasse liigasse jõuda, peame selle selgeks õppima."

Tartu meeskond alustab järgmisel nädalal ka Balti liiga mänge. Kalev-Cramol seisavad ees kaks kohtumist VTB Ühisliigas. Juba paar nädalat kestnud uue tagamängija otsingud Kalevis veel jätkuvad.

"Ühele konkreetselt on pakkumine tehtud, ootame ta vastust," kinnitas Varrak. "Kardan, et kuna "jah"-sõna sealt kohe ei tulnud, on elu näidanud, et pigem tuleb sealt eitav vastus. Vaatame ja otsime, kahjuks on see veninud. Esmaspäeval mängime otsese konkurendi Permiga, lootsime, et ta oleks selle nädala alguseks juba siin olnud, aga mida pole, seda pole."