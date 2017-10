Rimo Hunt: kuni meister pole kindel, teeme pühendunult tööd

"Viljandi mäng on kindlasti meeles ja jääb kauaks meelde," kinnitas ERR-ile Levadia peatreener Igor Prins. "Teatud põhjustel selle mängu seal kaotasime, täna pidime lihtsalt paremad olema, oma mängu mängima. Nii see juhtuski."

FC Flora eileõhtune 7:0 võit Narva Transi üle tähendas, et Levadia vääratuse korral tuleb meistriks Flora. Levadia suhtus asjasse seda tõsisemalt, et juulis kaotati juba Tulevikule punkte.

