Karjääri lõppu planeeriv Kanter: loodan, et suudan Eesti sporti edendada

"Oma olemuselt on tegemist samasuguse sportlaskomisjoniga nagu meil siin Eestis olümpiakomitee juures on," rääkis Kanter intervjuus ERR-ile. "See on sportlase hääl, kõik teemad, mis puudutavad sportlaste huve, neid me esindame ja üritame parandada."

"Põhiteemad on ikkagi samad, millega kodus tegeleme - aus mäng, antidoping. Spordil on väga suur võime olla integratsioonivahend. Sport ühendab inimesi, see on üks väheseid positiivseid tegevusi, mis paneb inimesed ühtselt kaasa elama ja selle kaudu on võimalik päris palju toredaid ära teha."

Millal või millistel asjaoludel sina selle komisjoni olemasolu endale teadvustasid ja selle tähtsusest aru said? "Ma arvan, et eks see oli ikkagi seotud minu karjääri arenguga. Kui sa oled ühel hetkel vanem ja kogenum, ei ole tähtsad ainult sportlikud saavutused, ühel hetkel huvitab sind see, mida saaks rohkem oma kogukonna jaoks ära teha. Spordis on pidevalt suuri intriige, aga väga paljuski algavad need tihtipeale kommunikatsioonipuudulikkusest. See oli üks võtmekoht sportlaskomisjonide puhul, informatsioon liigub ülevalt alla tupikute kaudu."

"Tegevsportlasena olen endale kindla finišitärmini seadnud, järgmise hooaja lõpp võiks olla see, kus tõmban [karjäärile] joone alla. Mind paelub spordielu, -poliitika, selle korraldamine, seal kaasa löömine ja loodan, et suudan oma ideede ja kogemustega edendada nii Eesti sporti kui laiemalt võidelda ka Euroopa sportlaste huvide eest."