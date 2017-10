Noor sakslanna seljatas oma esimeses WTA finaalis olümpiavõitja

Veidi enam kui poolteist tundi kestnud WTA turniiri finaal oli 22-aastase sakslanna jaoks karjääri esimeseks, 11 korral on ta võidutsenud ITF-i turniiridel.

"Karjääri esimese WTA tiitli võitmine on uskumatu tunne," sõnas Witthöft pärast kohtumist. "Ma olen praegu nii õnnelik. See on olnud raske nädal. Hooaja viimasel turniiril tiitel võita on täiuslik."

Sellel hooajal jõudis Witthöft Budapestis poolfinaali, kolmel turniiril jäi ta laeks veerandfinaal, Gstaadis jäi ta alla Anett Kontaveidile.