Beljajeva: olin juba kaheksa hulka jõudes õnnelik

"Läks kohe alguses natuke halvasti. Ma ise olen selles süüdi, matši algus läks täiesti käest ära," tunnistas Beljajeva pärast poolfinaali ERR-ile. "Kui oleks natuke teistpidi läinud, oleks mul olnud rohkem võimalusi võita. Kaotasin talle juba teist korda, pean mingid järeldused tegema, et järgmine kord nii ei läheks."

"Kiirustasin matši alguses liialt, ta ootas mind ja läksin rumalalt [peale]." Kas päev oli pigem plussiga või miinusega? "Pigem plussiga, ma olen tegelikult väga õnnelik. Ma olen ainult kuu või natuke rohkem trenni teinud, tahtsin ikka koduse publiku ees hästi vehelda. See on mu esimene võistlus sellel hooajal, tahtsin head tulemust näidata. Olin juba kaheksa hulka jõudes õnnelik ja iga sammuga oli rõõm suurem. Võib-olla mõjutas mind natuke ka paus, mis oli enne poolfinaali."

Kas eelmine, uhke hooaeg läks peast piisavalt kiiresti välja või oli seda liiga palju kaasas? "Ei olnud. Ma ei mõtle selle peale üldse, mis oli eelmisel hooajal, sest tean, milline spordiala vehklemine on. Kõik muutub väga kiiresti, võitjad ja pjedestaalile astujad võivad muutuda. Oleneb sellest, kui hästi sa trenni teed ja tahad tulemust näidata."

Homme toimub naistkonnavõistlus, mille te aasta tagasi võitsite - mis sa pakud, mis homme juhtuma hakkab? "Meie peal on võib-olla natuke pingeid, sest me oleme maailmameistrid. Me ei pea sellest tegelikult mõtlema. Seda, mis homme tuleb, me ei tea - me püüame lihtsalt väga hästi vehelda ja näidata oma parimat."