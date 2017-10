Barcelona president soovib igal juhul La Ligas jätkamist

Varasemalt oli Bartomeu sõnanud, et klubi tuleviku otsustavad selle liikmed, kuid oli iga-aastasel üldkoosolekul märksa konkreetsem.

"Võite kindel olla, et juhatus kaitseb alati klubi," lausus Bartomeu. "Me ei pane klubi kunagi ühelgi võistlusel riski alla. Seepärast ütlen kõigile liikmetele, et soovin jätkata mängimist La Ligas ja tänasel päeval on see garanteeritud. Jätkamine oleks kasulik nii La Ligale kui ka Barcelonale."

Bartomeu kordas ka varasemat üleskutset teravas poliitilises olukorras pidada dialoogi, näidata austust ja seista spordi eest. Ta väljendas kahetsust Kataloonia vabadusliikumise juhtide Jordi Sancheze ja Jordi Cuixarti vahistamise pärast.

"Me teame, et Barca on enam kui klubi ja selles peavad valitsema harmoonia ja austus," jätkas Bartomeu. "Austama peab kõiki - vähemusi ja enamusi, institsioone ja inimesi. Sel põhjusel on talumatu, et ka sel sajandil on inimesed oma poliitiliste ideede tõttu vanglas."