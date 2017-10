Taaramäe lõpetas taas peagrupis, kolumblase hoog jätkus

Kokkuvõttes on Gaviria edu šveitslase Silvan Dillieri (BMC) ees 13 sekundit. Walscheid jääb kolmandana liidrist 18 sekundi kaugusele. Taaramäe on üldarvestuses 58. (+0.30).

Suurepärases hoos on Hiinas kolumblane Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), kes on võitnud mõlemad senised etapid ja oli finišispurdist konkurentidest üle ka täna. Teiseks tuli sakslane Max Walscheid (Sunweb) ja kolmandaks taanlane Magnus Cort Nielsen (ORICA-Scott).

