Inglismaa väravavahti Joe Harti rööviti bensiinijaamas

"Kui see võib juhtuda Inglismaa esikindapaariga, siis see võib juhtuda igaühega. Talle oli kergenduseks, et ta ei saanud tõsiselt viga."

"Joe ei saanud viga, aga ta oli üsna endast väljas. Ta on suur ja tugev kutt ja tema röövijatel pidi jätkuma piisavalt närvi," lausus The Suni allikas.

