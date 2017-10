Lewis Hamilton põrmustas Texases rajarekordi

MM-sarja üldliider oli nobedaim juba niiskel avatreeningul, kuid teise treeningu päikesepaistes sai ainsana aja alla 1.35. Britile järgnesid hollandlane Max Verstappen (Red Bull; 1.35,065) ja sakslane Sebastian Vettel (Ferrari; 1.35,192).

Hamiltoni tiimikaaslane Valtteri Bottas sõitis välja päeva neljanda aja 1.35,279, viies oli austraallane Daniel Ricciardo (Red Bull; 1.35,463) ja kuues soomlane Kimi Räikkönen (Ferrari; 1.35,514).

Tähelepanu pälvis veel ka Carlos Sainz, kes Toro Rosso võistkonna Renault' vastu ja oli Texases mõlemal treeningul oli värskest tiimikaaslasest Nico Hülkenbergist kiirem.

Sainzi asendab Toro Rossos uus-meremaalane Brendon Hartley, kes näitas avatreeningul 14. ja teisel 17. aega. Pühapäevases stardirivis ootab Le Mansi 24 tunni sõidu võitjat siiski 25-kohaline karistus.

