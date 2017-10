Brent Lepistu: Narva ei suutnud täna meie tempoga kaasa minna

"Me jõudsime juba eile Narvasse või täpsemalt Narva-Jõesuusse. See oli väga eriline mäng. Võõrsil Narvaga on alati raske," lausus Flora peatreener Arno Pijpers ERR-ile.

"Me olime nüüdseks kolm korda nende vastu mänginud ja teadsime, kuidas nad mängivad. Ütlesime mängijatele, mida nad võivad Narvast oodata ja mis on meie tugevad küljed. Mõistagi oli see eriline mäng, aga me ei teinud midagi enamat kui tavaliselt."

Flora kapteni Brent Lepistu sõnul oli ettevalmistus super. "Füüsiliselt olime väga heas konditsioonis, vaimselt samuti. Narva ei suutnud täna meie tempoga kaasa minna."

Narva Transi peatreener Adjam Kuzjajev tunnistas, et nad ei osanud täna nii suurt kaotust oodata ja see tuli ebameeldiva üllatusena. Tema sõnul oli FLora igas elemendis parem ja sõitsi kui rongiga üle. Viies tabelikoht eriti eelmise aasta kaheksandaga võrreldes pakub talle siiski rahulolu.

Flora on aga veel võitlus meistritiitli eest lahtine, kuid kõik võib saada kindlaks järgmises voorus Tartu Tammeka vastu. Pijpersi sõnul tuleb selleks valmistuda sarnaselt tänasega. "Tammekaga tuleb ka raske mäng. Mäletan üht kodumängu, mis oli raske. Meil oli ka raske võõrsilmäng, kus saime punase kaardi. Peame võtma seda väga tõsiselt nagu ikka."

Lepistu nõustus, et ega trennides midagi eriliselt teisiti ei tehta. "Teeme kõiki asju samamoodi. Üritame end trennides võimalikult heasse konditsiooni viia. Siis tuleb juba Tartuga kodus asi ära otsustada."