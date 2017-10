Kristjan Ilves: põhieesmärk on olla olümpial kümne seas

Eelmisel talvel maailma karika sarjas parimal võistlusel 14. koha saavutanud Kristjan Ilves lõpetas hiljuti väga edukalt ka kuueetapilise suvise Grand Prix sarja.

Maailma tippkahevõistlejatega konkureerides jõudis Ilves neljal etapil esikümnesse ja neist kahel saavutas viienda koha.

"Kindlasti on põhieesmärk olla olümpias kümne sees," lausus Ilves intervjuus ERR-ile. "Ma näen, et see on reaalne - see ei ole õhust võetud eesmärk. Tean, mis mu tase on ja kui füüsis ja vaim vastu peavad, siis see on reaalne."