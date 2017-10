ERR-i sporditoimetus valis septembri parimaks Kaia Kanepi

Kanepi tunnistas, et on viimase aasta jooksul päris palju mõtlemises muutnud. "Eriti seda, et teen kõike ikkagi iseendale ja enda jaoks, mitte kellelegi teisele. Sellest oli eelmistel aastatel raske aru saada, kui tähtis ikkagi iseendale olen," lausus ta intervjuus ERR-ile. "Sel hetkel ei olnud mul midagi: treenerit, sponsorit. Alustada tuli nullist."

Kanepi sõnul ei jõudnud ta äratundmisele üksi. "Mul oli tegelikult abiline. Mul sõbranna soovitas mentorit ja hakkasin temaga koostööd tegema eelmise aasta augustis ja siiamaani teen."

Kaia Kanepi alustas eelmisest nädalast koostööd serblase Dušan Vemiciga, kes on olnud ka Novak Djokovici treener. "Nädal aega oleme praegu koostööd teinud. Ta lendas Moskvasse ja nüüd ta on Eestis ja siis läheme edasi Prantsusmaale. Edaspidi selgub, sest minu teada on tal ka muid kokkuleppeid. Hetkel oli tal vaba aeg ja ta sai tulla."