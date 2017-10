Gerd Kanter valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

Gerd Kanteri sõnul on Euroopa olümpiakomiteede sportlaskomisjon oluliseks jõuks Euroopa olümpiasportlaste hääle kuuldavaks tegemisel."Esindame Euroopa spordijuhtimises sportlaste häält ja seisame sportlaste huvide eest. Põhiteemad, mida ma ise ja ka paljud teised komisjoni liikmed kandideerides esile tõime, olid sportlaste topeltkarjäär, aus mäng ja antidoping. Kindlasti tegeleme ka teiste sportlaskonna jaoks oluliste esilekerkivate teemade lahendamisega," rääkis Kanter Eesti Olümpiakomitee pressiteate vahendusel.

Ta märkis, et selle jaoks on vajalik tõsta ka sportlaste teadlikkust sportlaskomisjoni tööst. "Tahame, et kõigi Euroopa olümpiasportlasteni jõuaks teadmine, et sportlaskomisjon tegutseb, et igal sportlasel on võimalus oma mõtteid ja seisukohti avaldada ning et nendel mõtetel ja seisukohtadel on sportlaskomisjoni kaudu kandepind. Samuti näeme, et vajalik on suurendada kogemuste vahetamist – kui mõnes riigis või spordiorganisatsioonis on edukas näide, kuidas mõni süsteemne tegevussuund on ellu rakendatud, siis nendest ideedest ja kogemustest saaksid õppida ka teised. Eesmärgid, kitsaskohad ja taustad on ju sageli sarnased," lausus Kanter.

Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjon koosneb kaheksast liikmest, kandideeris 18 kandidaati. Sportlaskomisjoni valiti:

Suvealadelt:

· Balazs Baji (Ungari), kergejõustik

· David Harte (Iirimaa), maahoki

· Gerd Kanter (Eesti), kergejõustik

· Tania Cagnotto (Itaalia), vettehüpped

· Gunta Latiseva-Cudare (Läti), kergejõustik

· Nevriye Ylmaz (Türgi), korvpall

Talialadelt:

· Jana Daubnerova (Slovakkia), laskesuusatamine

· Eldar Rönning (Norway), murdmaasuusatamine

Eestlastest on Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni varasemalt kuulunud Jüri Tamm ja Erki Nool.