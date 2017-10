Katrina Lehis: tänane eesmärk sai täidetud

"Ma pean rahule jääma. Eesmärk tänaseks sai täidetud - pääseda homsesse. Päev algas ka hästi ja siis hakkasin mõtlema, et peaks kõiki võitma - saaks homme otse edasi," lausus Lehis intervjuus ERR-ile.

"Ja siis tulid kaks kaotust ja nii ta läks... pidin kaks matši täna vehklema, aga samas oli see ka positiivne. Kuna mul on olnud pikk paus, siis olen saanud rohkem vehelda ja võidelda. Kõik see annab positiivseid asju juurde. Ma olen väga rahul!"

Lehis tunnistab, et hetkel on vorm juba päris okei. "Võiks olla veel parem - peale pausi on ikkagi raskem. Aga olen rahul."

Homme loodab Lehis paremat kannatust näidata. "Viimases matšis tahtsin talle nii hirmsasti ära torgata. Hakkasin jooksma."