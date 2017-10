Shaunae Miller-Uibo planeerib ka seitsmevõistluses startida

Mitmevõistlejast abikaasa Maicel Uibo täiendas: "Ta on pikk ja päris tugev, mistõttu arvan, et ka viske- ja tõukealad ei tekita suuri raskusi."

"Mul on plaan oma lõbuks kunagi üks seitsmevõistlus läbi teha. Usun, et treenerid annavad selleks loa, kui esmalt põhialal head tulemused ära teen," sõnas Miller-Uibo Postimehele .

