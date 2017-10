HC Kehra sõidab Balti liigas külla valitsevale meistrile

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper sõidab külla valitsevale Balti liiga tšempionile Riihimäe Cocksile. Viis nädalat tagasi kohtusid samad tiimid Kehras ja siis said võitluslikus kohtumises 29:20 paremuse soomlased.

Septembrikuine mäng ongi ainus, mille mõlemad klubid seni sel hooajal Balti liigas pidanud. A-alagrupi seis on vaid mõne kohtumise järel ennustamas põnevat hooaega, sest üks võit ja üks kaotus on kirjas nii Viljandi HC-l, Klaipeda Dragunasel, Vilniuse VHC Šviesal kui Dobele ZRHK Tenaxil ehk viis tiimi on kaks punkti ja kehralased ainsana nulli peal.

Kehra pandi kolmapäeval koduliigas pinge alla, kust edukalt välja tuldi, alistades HC Viimsi/Tööriistamarket 26:23. Soome meister sai samas teisipäeval kerge tööpäeva, purustades karikavõistluste poolfinaalis Helsingi IFK 45:25. Eelmisel laupäeval pööras Cocks aga EHF Cup-sarjas viieväravalise kaotusseisu 37:25 võiduga edasipääsuks, olles üle Belgia klubist Bocholti Achillesist.

Kaupo Liiva ootab rasket heitlust, aga läheb lahingut andma. "On au nii tugeva meeskonna vastu astuda ja kindlasti saame kõva mängu. Eriti just meie nooremad pallurid saavad võimaluse võrrelda oskusi Euroopaski tegusid tegeva tiimi vastu. Cocksil on kogenud ja pika pingiga meeskond, mida kahjuks meil hetkel pole," sõnas Kehra peatreener, kes pühapäeval peab hakkama saama vigastatud Uku-Tanel Laasti ja Mikola Naumita.

"Esimeses mängus saime päris hästi hakkama, vähemalt suurema osa ajast," meenutas Liiva. "Juhtisime avapoolajal, kuid viimasel mängukolmandikul lõi väsimus välja. Cocksil tuleb vahetusest võrdväärselt kogenuid ja füüsiliselt tugevaid mehi ning nii nad meid murdsid. Aga läheme võitlema ja oma võimalusi ära kasutama."

Tiitlikaitsja leedulasest peatreeneril Gintaras Savukynasel oli kohtumise eel vägagi positiivne meeleolu. "Lasime endale Belgias euromängus 40 väravat visata, aga tegime õiged järledused ja kordusmängus oli pilt hoopis teine. Lisaks tulevad meil tagasi mitu vigastatud mängijat. Kehra tegi meie vastu väga hea esituse, aga usun, et oleme palju tugevamad kui septembris," hoiatas Savukynas.

Eriliselt rõhutas leedulane kodus mängimise tähtsust. "Peame oma eurosarjamängud mujal Soomes, sest Riihimäe hall ei vasta nõuetele. Ehkki viimati belglaste vastu Siuntios oli meil võimas toetus, siis meile on väga tähtis just kodusaalis rahvusvahelisi kohtumisi fännidele pakkuda," selgitas Savukynas.