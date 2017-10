Tšehhitarid tülis: Pliškova lõi Strycovalt treeneri üle

Strycova sõnul kontakteerus Pliškova Krupaga pärast US Openit ning on seetõttu kaasmaalanna peale maruvihane. "Meie omavaheline suhe on nullis," rääkis Strycova Linzis Tšehhi meediale. "Kui ta ütles mulle, et tunneb mu treeneri vastu huvi, oli tema mänedžer Michal Hrdlicka juba koos [Krupaga]. Kõik toimus mu selja taga."

"Mu treener helistas mulle ja ütles, et ei saa minuga enam koostööd teha, sest ta on pakkumise vastu võtnud," kirjeldas Strycova juhtunut. "Ma olin väga kurb, eriti selle üle, kuidas ma sellest teada sain. Ma olin kurb, et treener ei arutanud seda enne minuga."

Strycova lisas, et on sellegipoolest nõus koos Pliškovaga Tšehhit Föderatsioonide karikaturniiril esindama.