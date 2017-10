Eesti naiskonnad jahivad nädalavahetusel Balti liigas naabrite vastu punkte

Laupäeval püüab kodupubliku abiga punktiarvet kasvatada seni mõlemad mängud võitnud Tallinna Ülikool, kes võõrustab valitsevat meistrit Kaunast, kirjutab volley.ee. Teises Tallinnas toimuvas kohtumises lähevad vastamisi TTÜ/Tradehouse ja leedulannade Alytaus-Jotvingiai.

Kui TTÜ esindusel on kahest mängust kirjas üks võit, siis Kaunas ja Alytaus-Jotvingiai on võitnud mõlemad mängud. Hooaja kindla võiduga Kohila Võrkpalliklubi/E-Service'i üle avanud Tartu Ülikool/Eeden võtab kodusaalis vastu Läti võistkonna Jelgava. Lätlannadega kohtub koduväljakul ka Kohila esindus, kes püüab punktiarvet avada RSU/MVS-i vastu.

Pühapäeval vahetavad Tartu ja Kohila esindus vastast - tartlannad kohtuvad RSU/MVS-iga ja kohilannad Jelgavaga. Vastast vahetavad ka Tallinna klubid, kui TTÜ jagab punkte Kaunasega ja Tallinna Ülikool Alytaus-Jotvingiaiga.

TTÜ naiskonna peatreener Marko Mett ütles, et vastastest täpset ülevaadet ei ole. "Mõlemad Leedu naiskonnad on selleks hooajaks korralikult komplekteeritud. Laupäevase vastase Alytaus-Jotvingiai nimekirjast leiab nelja Valgevene ja ühe Makedoonia passiga mängija. Pühapäevase vastase, valitseva meistri Kaunase, ridades pallib kaks valgevenelannat, lisaks mitmeid Leedu koondise põhitegijaid. Kahe mänguvooru järel on mõlemad võistkonnad seni kaotuseta ja paberil peaksid nad meist kõvasti üle olema. Kahjuks ei ole vastaste kohta videomaterjali, seega ettekujutus puudub, kui kõvad pähklid nad tegelikult on," rääkis ta.

Peatreeneri sõnul ei saa mitmed mängijad naiskonda aidata. "Tuleb kindlasti keeruline nädalavahetus, sest vahetustega vangerdada ei ole väga palju võimalik. Mari-Liis Palderile teeb häda selg, U-20 Eesti karikavõistlustel hüppeliigest väänanud Maria Säästla ei ole veel mängukõlbulik ning kasutada ei saa ka sidemängija Pille-Triinu Maistet. Sellegipoolest on meil omad trumbid ja lähme lahingut andma. Kui tabelisse punktilisa saame, oleme end ületanud," lõpetas Mett.

Ka Tallinna Ülikooli peatreener Argo Arak rõhutas, et leedulannade kohta ülevaade puudub. "Kui esimesel kahel mängul oli meil vastastest ülevaade olemas tänu Tartu turniirile, siis nüüd on üsna tume maa. Vaadates koosseise, siis tiitlikaitsjal Kaunasel on mõningad lahkujad kohalike seast, aga lisandunud on kaks valgevenelannast mängijat."

"Veel suurem küsimärk on Alytus, kellel on rivistuses koguni viis võõrleegionäri. Vaadates hooaja esimesi mänge ja ettevalmistust, siis julgen loota, et tulevad kaks rasket ja põnevat mängu. Kui suudame vastased oma hea serviga võrgust kaugemale sundida ja oma vastuvõtu stabiilsena hoida, siis arvan, et kiire ja mitmekülgse mänguga on võimalus punktid koju jätta," kommenteeris Arak.

Peatreener Andrei Ojamets rõhutas treeningutel tehtud tööd. "Loodan eelkõige, et treeningutel proovitud uued asjad hakkavad võistlusmomentides õnnestuma ning seeläbi suudame teha arengus sammu edasi," kommenteeris Ojamets skduo kodulehel.