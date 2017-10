Hannes Soomer läheb Hispaanias kindlustama Euroopa karikasarja esikohta

Soomer hoiab Euroopa arvestuses liidrikohta, kuid kõik sõltub viimasest võistlusest, kus tuleb kaitsta liidripositsiooni. MM-sarjas on eestlane 27 punktiga hoidmas 17 kohta.

"Jerez'i läheme Prantsusmaalt jäänud hea tundega," kommenteeris Soomer eesootavat etappi. "Eelmistest aastatest on siin kogemus olemas, aga nagu kogu see aasta on näidanud, siis esimesel päeval on ikka palju tööd, et kõik käima saada. Igatahes hoiame külma pead ja teeme tööd samamoodi nagu iga kord."

Vabatreeningud toimuvad reedel ning kvalifikatsioonisõidud laupäeval. Võistlusele antakse Eesti aja järgi start pühapäeval kell 12.30.