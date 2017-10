Evertoni võib kapteni vägivallapurske järel oodata karm karistus

Intsidenti sekkus ka üks last süles hoidnud Evertoni poolehoidja, kes üritas selja tagant lüüa Lyoni väravahti. "Meie mängijate ärritus kasvas mängu jooksul ja minu arvates oli selles süüdi kohtunik," sõnas Evertoni hollandlasest treener Ronald Koeman. "Ta on küll hollandlane, aga ei võtnud Lyoni mängijate teatrietenduse vastu midagi ette - [Nabil] Fekir sukeldus vähemalt kümme korda. Ma ei tea, mis [intsidendi käigus] juhtus, aga ma saan sellest aru."

