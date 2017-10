Sky taktikaboss: tiimide kärpimine ei muuda Touril midagi

Järgmise aasta Tour de France’i velotuuri üldpikkus (3329 km) on 21. sajandi lühim. Sellest hoolimata usuvad rattaspordi kujundajad, et aasta tähtsaim velotuur peaks kujunema ettearvamatumaks, sest varasema üheksa ratturi asemel saavad tiimid välja panna kaheksa meest.

Valitseva Touri võitja Chris Froome’i koduklubi Sky taktikaboss Nicolas Portal ei usu, et kärbe midagi oluliselt muudaks, kirjutab portaal Rattauudised.ee. "2013. aastal lõpetasime Touri seitse ja poole mehega, sest Geraint Thomas sõitis murtud vaagnaluuga," meenutas endine profirattur Portal, kes on Skys leiba teeninud alates 2010. aastast. "Lõpetasime täiskoosseisus kaks aastat tagasi. Kaheksaliikmeline tiim peab lihtsalt rohkem tööd tegema, kuid olukord on sama kõigi jaoks. Ma ei usu, et ühe või kahe ratturi äravõtmine tuuri atraktiivsemaks teeks."

Asjatundjate hinnangul võitis Froome tänavuse Touri suuresti tänu tiimikaaslaste esmaklassilisele tegevusele. Konkurentide abilised polnud samal tasemel. Tuleval aastal tekivad esimesed arvestatavad vahed sisse pärast kolmanda etapi 35 km meeskonnasõitu. Ootamatusi võib enne mägedesse jõudmist tekitada ka munakivilõikudega pikitud üheksas etapp.

"Kõik sõltub alati ka teiste meeskondade plaanidest. Tänavu oli meil raske sõitu kontrollida. Võitsime sekundeid siit ja sealt. Järgmisel aastal võivad tekkida vahed pärast meeskonnasõitu ja munakive ning see võib kontrolli lihtsamaks muuta, kuid üldiselt pole mul aimugi, mis võib juhtuma hakata," tunnistas Portal.