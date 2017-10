TÄNA OTSE | Mida suudab Trans kodus Premium liiga liidri Flora vastu?

Sellel aastal on Flora võitnud kõik kolm seni toimunud kohtumist, kui aprillis oldi koduväljakul Transist üle 4:2, mais võõrsil 2:0 ning juulis taas kodus 1:0. Flora on tabelis 83 punktiga liider ja edestab teisel kohal olevat Tallinna Levadiat nelja silmaga, Trans on 44 punktiga viies ja jääb hooaja lõpuks üsna kindlalt sellele positsioonile.

Narva Transi treener Adiam Kuziaev: "Vaatamata sellele, et me "istume" tihedalt viiendal kohal, jätkame me sajaprotsendilise jõu välja panemist igal mängul. Arvan, et meie pealtvaatajate jaoks me peame näitama parimat ja resultatiivset mängu. Kui õnnestub võistluses Floraga jääda peale, oleks see hea meie võistkonna võimaluste tõestamiseks."

Narva Transi mängija Denis Poliakov: "FC Flora on meistrivõistluste liider ja selline fakt annab mänguks lisamotivatsiooni. Tugeva meeskonna alistamine on alati magusam. Täna me oleme kindlalt viiendal kohal ja see annab meile võimalust proovida taktikas midagi uut ja jätab ebavajaliku erutuse välja. See mäng annab meile võimalust näidata meeskonna parimaid külgi."

FC Flora treener Arno Pijpers: "Kõik mängijad on terved ja valmis mänguks."

FC Flora mängija Hannes Anier: "Ootame Narvas tugevat lahingut. Meeskond on hästi valmistunud, et võtta sellel hooaja lõpusirgel väga vajalikud punktid."