Euroopa liiga: Arsenal sai iluvärava toel võidu, Östersundi edulugu jätkub

Rootsi klubi Östersund jäi pärast Aritz Adurize väravat 14. minutil koduväljakul Bilbao Athleticu vastu 0:1 kaotusseisu, kuid Alhaji Gero värav 52. ning Curtis Edwardsi tabamus 64. minutil viisid imelist eurohooaega tegevad rootslased 2:1 juhtima. Külalised Bilbaost suutsid kohtumise 89. minutil siiski viigistada, kui täpne oli Inaki Williams. Östersundil on liidrina seitse punkti, eile Berliini Hertha 2:1 alistanud Luhanski Zorja on kuue punktiga teine.

