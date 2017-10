Euroliiga: Real sai jagu CSKA-st, Fenerbahcele esimene võit

188 epeenaist alustab reede hommikul eelvõistlust, et pääseda Tallinna Mõõga MK-etapil põhiturniirile. Kõige kõrgemat asetust omab turniiril Julia Beljajeva, kes on maailma edetabeli teine number ja astub rajale laupäeval.

