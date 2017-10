Helsinki Horse Show’lt tuli Eestile täna kaks võitu

Helsingisse tulevad kokku Lääne-Euroopa liiga parimad takistussõitjad ja regiooni parimad koolisõitjad. Peder Fredricson, Bertram Allen, Michael Whitaker ja Steve Guerdat on vaid mõned maailmakuulsad nimed 18 riigi 50 sportlasest, kes Helsingis võistlustulle asuvad. Neile pakuvad konkurentsi ka meie sportlased Rein Pill ja Urmas Raag. Koolisõidus asub starti üheksa võistluspaari, teiste seas Tallinnas MK-etapi võitnud Dina Ellermann Landy’s Akvarelil.

Lisaks on meie sportlaseid stardis ka rahvuslikes klassides. Juunioride klassis võistleb Kaia Loviisa Kink hobusel Adorable Chabalito ja poniklassis Kippen Närep ponil Rosehill Fascination.

Tänase esimese võidu tõi meile poniratsanike võistlusalalt Närep, kes 110 cm kahefaasilises parkuuris suutis teha kõige kiirema aja. 17 startija seas läbisid kaks faasi puhtalt kokku 5 paari. Tallinna Horse Show’l pidi Närep leppima ponisõidu teise kohaga, nüüd tuli magus võit teisel suurvõistlusel. Kippeni ema, Katrin Velleti sõnul oli võitja rahu ise ja võistluse rada keskmiselt raske. "Konkurents oli väga tugev, aga eks paljudel vedasid kindlasti ka närvid alt," sõnas Vellet.

Teise võidu saavutas Kaia Loviisa Kink juunioride võistlusklassis, kus tänase puhtus-kiirus parkuuri kõrguseks oli 120 cm. Kokku oli võistlemas 39 võistluspaari. Eilses kahefaasilises 115 cm parkuuris saavutas sportlane 6. auhinnalise koha.

Kaia Loviisa Kink ja Adorable Chabalito Autor: Susanna Liis Ole

Kinki sõnul läks ta täna starti kindla tundega, sest hobune toimis hästi. "Kui läksin sõitma, siis tundsin, et täna hobune hüppab ja toimib hästi. See võimaldas mul ka teha kiireid pöördeid, sest rada polnud tegelikult raske ja ainuke riskimise koht olidki pöörded. Pärast selgus, et ma olin ainuke, kes riske võttis ja see tasus end ära. Ja loomulikult on mu hobune ka ülitubli ja väga heas vormis," lausus rõõmus võitja.

CSI5* ja CDI3* võistlustega alustatakse homme.