Indrek Zelinski: Poola oli parem naiskond

"Eks me tegelikult kaitses seisime korralikult ja organiseeritult, aga sellised suuremad väravavõimalused tekkisid poolakatel pigem meie individuaalsetest eksimustest. Kas me nüüd päris 0:6 kaotust väärisime, aga selge on see, et parem naiskond võitis. Meie kahjuks tasemevahe oli hetkel selline," võttis Zelinski lühidalt mängu olemuse kokku, vahendab Jalgpall.ee.

"Meie mängijad, kes väljakul käisid, tegid kõik endast oleneva, et vastastele võimalikult vähe ruumi anda, mis oligi meie mänguplaan. Kindlasti on palju asju, mida on vaja parandada mängijatel ja, mida on vaja parandada võistkondlikult, eriti tegutsemine siis, kui me palli võidame."

Esimesel poolajal oli ka Eestil paar head võimalust skoori tegemiseks, kui headesse olukordadesse mängisid ennast nii Ulrika Tülp kui Lisette Tammik. Paraku jäi mõlemal ründajal värava löömisest veidi puudu.

"Kindlasti ma usun, et need olukorrad jäävad kripeldama. See on juba vana tont, mis meid vaevab – olenemata vastasest, suudame väravavõimalusi luua, aga me ei suuda neid võimalusi ära kasutada. Kindlasti on realiseerimine asi, mida mängijad saavad ise parandada. Kes teab, et kui mõne nendest momentidest oleks ära löönud, kas see võitja suhtes oleks midagi muutnud, aga kindlasti oleks see mängijatele positiivseid emotsioone andnud," nentis Zelinski, et realiseerimisega on koondis hädas olnud.

Teisel poolajal jätkas Poola naiskond oma survet ja lõi omalt poolt veel kolm väravat "Kui võtta lahti need momendid, kuidas meile need väravad löödi – kaks tükki karistuslöögist, üks üle müüri, teine müüri kõrvalt ja kolmas kaarpall taha võrku, siis need ei ole sellised väravad, mida ei saa ära hoida. Jällegi mängus jõudsime neid nii palju segada või õigel ajal õiges kohas olla. Me saime nendega hakkama, aga siis tulevad mõned prohmakad sisse. Poola oli parem naiskond, aga me ei väärinud nii suurt kaotust. Tasemevahe oli selge, aga osad väravad, mis meile löödi, olid välditavad," tõdes peatreener.