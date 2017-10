Fernando Alonso lähitulevik sai paika

Hispaanlane on terve hooaja hoiatanud, et kui McLareni võimed ei parane, ei pruugi ta tiimis jätkata. Briti meeskonna ebaedu põhjuseks peeti viletsaid Honda mootoreid ja kuigi eelmisel kuul teatas McLaren nende vahetamisest Renault' vastu, ei tõtanud Alonso ka siis kohe lepingut pikendama.

