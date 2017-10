Poomi kunagine klubi Derby County osutub Premier League'i ajaloo räpaseimaks

Kõige räpasema hooajaga on maha saanud aga 1998-1999 Blackburn Rovers, kelle arvele jäi siis kaheksa punast, 80 kollast kaarti ja lausa 725 viga. Kõige puhtama hooaja tegi 1993-1994 Coventry - nad said vaid 12 hoiatuskaarti.

Absoluutarvestuses "juhib" vastavat edetabelit aga 21 211 punktiga Everton, kes on üks kuuest meeskonnast, kes on kaasa teinud kõik hooajad. Ka ülejäänud (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United ja Tottenham Hotspur) kuuluvad vastavas arvestuses kümne hulka.

Dirty Teams uuris andmeid alates Premier League'i moodustamisest 1992. aastast ning andis iga punase kaardi eest 25, iga kollase eest viis ja iga vea eest ühe karistuspunkti. Vastavas arvestuses on kõige kõrgem keskmine just Derbyl (pea 26 karistuspunkti mängu kohta).

