Selgus Eesti käsipallikoondise koosseis

Meie rahvusmeeskonna alagrupivastased on Šveits ning Bosnia ja Hertsegoviina. Viimasega kohtutaksegi esmalt nii võõrsil kui kodus – 25. oktoobril Sarajevos ja 28. oktoobril Tallinnas Kalevi spordihallis.

Koondise peatreener Rein Suvi otsustas esmaspäeval kogunevasse koondisse kutsuda 18 mängijat, kes esindavad kaheksa riigi 14 klubi. Nimekirjas on pallureid Eesti, Soome, Rootsi, Islandi, Türgi, Saksamaa, Sloveenia ja Rumeenia liigadest.

Viimati sai Eesti koondis kokku jaanuaris kui läbiti edukalt 2020. aasta EM-valiksarja esimene faas. Siis puudus vigastuse tõttu Dener Jaanimaa ja samal põhjusel jäi lühikeseks meie teise Bundesliga palluri Mait Patraili turniir. Samuti ei teinud kaasa Mikk Pinnonen ja Karl Toom. Nüüd on kõik neli aga rivis, mis peatreenerile loomulikult headmeelt valmistab.

"Deneri ja Maidu tulek ning tõsiasi, et nad Saksamaal heas hoos, on meie koondisele väga tähtis," kinnitas Suvi käsipalliliidu pressiteate vahendusel. "Samuti on Pinnonen üle saanud väikestest traumadest ja kuigi klubil ei lähe hästi, on Mikk taas platsil ja teeb oma tööd korralikult. Meil on kõik positsioonid korralikult kaetud ning pole olukorda, kus peaksime mingeid auke lappima."

Avamänguks võõrsil jäävad kutsutute seast kaks meest koju ning Suvi sõnul on need ilmselt Sten Maasalu ja Hendrik Varul. "Eks ole muidugi puudujaid ka. Janar Mägi on alles tervenemas, Ardo Puna pikalt väljas ja Robert Lõpp, keda tahtsime esmakordselt kaasata, pole ka päris terve. Soomes resultatiivselt mängiv Ott Varik oli meil samuti plaanides, aga äärtele on piisavalt valikuid ja nii jäi ta sel korral välja," selgitas Suvi.

"Loomulikult häälestame meeskonna igaks mänguks võidu peale, sest eks tuleme ju kokku, et olla edukad," kinnitas koondise peatreener. "Aga omamoodi eesmärgiks oleks ka leida üles sama meeskonnavaim, mis jaanuaris edukat EM-turniiri mängides. See on oluline tegur praeguses MM-valiksarjas, aga ka tulevikku silmas pidades – et meil oleks tugev tervik nii mänguliselt kui väljaspool palliplatsi."

Eesti kolmapäevane mäng Sarajevos algab meie aja järgi kell 21.00, laupäeval Kalevi spordihallis pannakse pall mängu kell 19.30. Šveitsiga kohtub Eesti kahel korral jaanuaris. Valikturniiri teise faasi ehk play-off'i pääseb vaid alagrupivõitja. 2019. aasta MM-finaalturniir toimub kahes Taani ja neljas Saksamaa linnas 10.-27. jaanuarini.

Eesti koondis kaheks mänguks Bosnia ja Hertsegoviina vastu:

Väravavahid: Eston Varusk (Põlva Serviti), Rasmus Ots (Viljandi HC)

Vasaksisemised: Mait Patrail (TSV Hannover-Burgdorf), Karl Toom (TV 1893 Neuhausen), Henri Hiiend (Põlva Serviti)

Mängujuhid: Kristo Voika (Serik Belediyespor), Mikk Pinnonen (UMF Afturelding)

Paremsisemised: Dener Jaanimaa (MT Melsungen), Andris Celminš (RK Maribor Branik), Sten Maasalu (Siuntio IF)

Vasakud ääred: Kaspar Lees (HC Kehra/Horizon Pulp&Paper), Henri Sillaste (Põlva Serviti)

Paremad ääred: Kristjan Muuga (Põlva Serviti), Karl Roosna (TUSEM Essen), Jürgen Rooba (Amo HK)

Joonemängijad: Martin Johannson (Bukaresti CSA Steaua), Armi Pärt (Schwerini Mecklenburger Stiere), Hendrik Varul (Põlva Serviti)

Personal: Rein Suvi (peatreener), Paavo Nelke (treener), Margus Parts (füsioterapeut), Priit Allikivi (delegatsiooni juht).