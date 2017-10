FOTOD | Eesti jalgratturi hooaeg kulmineerus valusa kukkumisega

"Sain uue ratta, aga vahe oli liiga suur ning jalas enam jõudu polnud," kahetses viis minutit võitjast hiljem lõpetanud Räim. " Õnneks vist väga suuri vigastusi pole. Alguses kahtlustasin rangluud, ülejäänud haavad on nagu ikka ratturitel. Vasakus käes on üsna sügav haav aga see peaks kenasti ära paranema. Hooaeg sai lõpu suure pauguga."

