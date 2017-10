Neidude U-19 jalgpallikoondis jäi valikmängus Iirimaale alla

"Teisel poolajal oli Iirimaa veidi targem ja nad muutsid oma mängujoonist – enam ei mängitud palle otse ette, vaid liigutati seda ühest äärest teise, mis tekitas neile rohkem ruumi. Me saime sellega küll hästi hakkama, aga kaks väravat tulid väsimuse pealt. Me ei suutnud vastastele survet avaldada nii aktiivselt, kui oleksime tahtnud, sest tüdrukud olid juba palju jooksnud. Üldiselt tahaksin aga võistkonda täna kiita, sest mänguplaanist hoiti kenasti kinni," võttis Barnwell kohtumise kokku.

"Vaadates esimest poolaega tervikuna, siis kui poleks alguses seda viga olnud, oleksime tõenäoliselt suutnud hoida seisu 0:0 peal, sest mängijad pingutasid väga kõvasti," selgitas peatreener. "Kogu võistkond sai hästi hakkama, sest Iirimaa mängijad olid tugevad, kiired ja tehniliselt head. Nad mängisid palju pikki palle, aga meie hoidsime oma plaanist kinni ja seisime kaitses väga kompaktselt. Oli näha, et see ajas vastaseid veidi segadusse."

