Rakvere Võrkpalliklubi võõrustab ühisliigas Tartu Bigbanki

Tartul on turniiritabelis kirjas kolm võitu ja üks kaotus, millega hoitakse Pärnu Võrkpalliklubi ja Saaremaa Võrkpalliklubi järel kolmandat kohta. Viimati saadi 3:0 jagu Selver Tallinnast.

Tartu meeskonna juhendaja Oliver Lüütsepp ütles mängu eel, et mehed peaks vaikselt hakkama õigesse konditsiooni jõudma.

"Siiani olen kõige rohkem rahul just selle Selveri mänguga, mis tuli pärast 0:3 kaotust Pärnu vastu. Läksime ja tõestasime eelkõige iseendale, et meis on rohkem sisu, kui see kaotatud mäng näitas. Karikasarja viimane kohtumine Järvamaaga (Bigbank sai tasavägises mängus raske 3:1 võidu) oli keeruline, mäng käis üles-alla. Eks meil on selline hooaja esimeste mängude seis, ettevalmistusperioodist ei ole veel lõplikult välja tulnud. Loodetavasti läheb nüüd asi aina paremaks ja järgmisel nädalal toimuv karikavõistluste veerandfinaal Pärnu vastu on lähituleviku olulisim kohtumine. Selleks võiks tänane mõõduvõtt Rakveres olla paras ettevalmistus," sõnas Lüütsepp.

Rakvere meeskonna osas tõdes peatreener, et pärast eelmist hooaega on seal toimunud suured muudatused, ent mäng-mängult minnakse paremaks. "Silma peab peal hoidma Tanel Uuskülal, kes on selle meeskonna üks rünnakuliidreid," ütles Lüütsepp. Samuti tõi Lüütsepp välja, et sidemängija Martti Keel hakkab ilmselt palju otsima koostööd heal tasemel temporündajate Siim Ennemuisti ja Joonas Popmaniga.

Turniiritabelis kuuendat kohta hoidva Rakvere Võrkpalliklubi loots Andres Toode läheb Bigbanki vastu lootusrikkalt. "Iga meeskond läheb mängu võitma ja seda ka meie. Tiimivaim on hea ja teineteist mõistev," kommenteeris Toode, kes ise varasemalt ka ise Tartut juhendanud.

"Peame vastased serviga võrgust kaugemale saama ja samas oma servi ilusti sidemängijatele kätte andma. Sellisel juhul on tulemus saavutatud," tõi juhendaja välja eelseisva kohtumise võtmemomendid.