NFL ei sunni mängijaid hümni ajal püsti seisma, pahandades sellega Trumpi

Goodelli sõnul nad küll julgustavad mängijaid põlvitamise asemel seisma, aga nad ei hakka karistama kedagi, kes seda teha ei taha. Goodell teatas, et ei soovi poliitikasse sekkuda, vaid tahab keskenduda jalgpallile.

Eelmisel sügisel alustas NFL-i meeskonnas San Francisco 49ersis mänginud Colin Kaepernick hümniprotestiga, juhtides nii tähelepanu USA-s valitsevale sotsiaalsele ebavõrdsusele ja politsei brutaalsele käitumisele.

Tänavu septembris teatas USA president Donald Trump, et NFL-i klubid peaksid protestivad mängijad vallandama, mis lisas õli kõvasti tulle. Pärast Trumpi kommentaari põlvitas hümni ajal või viibis üldse riietusruumis juba enam kui 200 mängijat.

"Meie arvates peaksid kõik hümni ajal püsti seisma," rääkis Goodell ajakirjanikele pärast meeskondade omanike ja mõningate mängijatega kohtumist. "Kindlasti tahame, et mängijad seisaksid ja julgustame neid seda tegema."

Goodelli sõnul protestib veel umbes pool tosinat mängijat ja nad tegelevad sellega, et see number nullini viia.

President Trump polnud NFL-i otsusest just vaimustuses. "NFL otsustas, et ei sunni mängijaid hümni ajal seisma. Täielik lugupidamatus meie suurepärase riigi suhtes!" kirjutas Trump Twitterisse.

Hiljem lisas ta: "Liiga palju juttu, liiga vähe tegutsemist. Seiske meie hümni eest."

Mõningates liigades, näiteks korvpalliliigas NBA, määratakse mängukeeld nendele, kes hümni ajal püsti ei seisa.

The NFL has decided that it will not force players to stand for the playing of our National Anthem. Total disrespect for our great country!