U-17 koondise peatreener Norbert Hurt: eesmärk on pääseda alagrupist edasi

"Eesti U-17 ja U-19 koondistel on alati soov pääseda järgmisse ringi. Võitleme selle eest, et oleksime turniiri lõpuks kahe parema seas," sõnas Hurt.

Eesti vastasteks on Taani, Šotimaa ja Andorra, kellest kaks esimest on kindlasti keerulisemad vastased. "Sõprusmängude põhjal võib öelda, et mõlemad on tugevad koondised, sest nad on suurte vastu hästi mänginud. Aga me teame, et alati on võimalus. Raske on hinnata, kas tegu on väga hea aastakäiguga või mitte, aga turniiri jooksul saab näha, kust nad haavatavad on ja millist mängu keegi mängib. Meie eesmärk on võtta mäng korraga ja seada igaks mänguks selged ülesanded," arutles Hurt.

Eeldatavalt kõige nõrgem vastane peaks meie valikgrupis olema Andorra, kuid peatreeneri sõnul kedagi alahinnata ei tohi. U-17 koondise viimased kaks maavõistlust toimusid samuti väikse riigi – Luksemburgi – vastu ning kui üks kohtumine võideti, siis teises tunnistati vastaste paremust. "Andorra on meile tundmatu nagu oli ka Luksemburg, aga tegu on siiski väga erinevate riikidega, kellel on ka erinevad võimalused," ütles Hurt. "Aga selge on see, et kui me tahame olla teistele vastased, kellega arvestatakse, siis peame ise tegema sama ka väikeste koondistega."

Saksamaa ja Portugal on automaatselt kindlustanud koha kevadises eliitringis. Eliitringi pääsevad ka iga valikgrupi kaks paremat ja 13 grupi peale neli paremat kolmanda koha saanud meeskonda. Kevadel toimuvas eliitringis, kus mängitakse finaalturniiri pääsmete nimel, osaleb 32 noortekoondist. 2018. finaalturniirile pääseb 16 meeskonda, koha on kindlustanud võõrustaja Inglismaa.

U-17 EM-valikturniiri ajakava:

Pühapäev, 22. oktoober

kell 13 Šotimaa – Andorra, Kadrioru staadion

kell 16 Eesti – Taani, A. Le Coq Arena

Kolmapäev, 25. oktoober

kell 15 Taani – Andorra, Kadrioru staadion

kell 19 Eesti – Šotimaa, A. Le Coq Arena

Laupäev, 28. oktoober

kell 13 Taani – Šotimaa, Kadrioru staadion

kell 13 Eesti – Andorra, A. Le Coq Arena