Leho Pent langetas MM-i eel karjääri muutva otsuse

"Füüsiliselt olen heas vormis. Kang on kerge. Esimest korda suutsin trennis tõugata 200 kg," ütles Pent, kuid tunnistas, et kevadine käevigastus annab endast kuklas ikka märku.

Seni kuni 94 kg kaaluvate meeste seas võistelnud Pent astub Anaheimi MM-il tõstepõrandale kaalukategooria võrra raskemate konkurentide seas (kuni 105 kg). "See otsus aitab ennetada uute vigastuste teket," põhjendas Pent, et võistlusteks kaalu langetades kippus keha järele andma. "Olen suutnud kehakaalu viia 102 kilogrammini. Niimoodi on juba võimalik edukalt võistelda."

