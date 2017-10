Djokovici treener usub Kanepi võimalustesse

"Tulevikuplaanidest räägime Kaiaga täpsemalt, kui hooaeg läbi," ütles Vemic Postimehele.

"Et ta suutis US Openi sugusel suurturniiril mängida kaheksa mängu järjest kõrgtasemel (kvalifikatsioonist alustanud Kanepi jõudis seal veerandfinaali – toim), räägib minu arvates sellest selget keelt," ütles Vemic.

"Kõik mängu mõjutavad olulised tegurid – füüsiline, tehniline ja vaimne seisund – on heas olukorras. Kõik me soovime, et Kaia suudaks taas võidelda suurimate trofeede nimel. Olen üsna veendunud, et ka Kaia ise soovib endale uuesti selle võimaluse anda," lausus Vemic.