Vehklemistreener: ma ei tea millal Lehis absoluutsesse tippu tagasi jõuab

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukasele kirjutas Jaapani koondise peatreener ja uuris võimaluse kohta pidada treeninglaager Haapsalus. Nelis-Naukas ütles, et väliskülaliste võõrustamine on võimalik tänu aasta eest avatud hallile.

"Me saame siin teha väga palju laagreid, mida me poleks saanud vanas saalis kindlasti teha," ütles Nelis-Naukas ETV spordisaatele. "Sinna oleks tegelikult olnud häbi kedagi kutsuda. Praegu on meil aga hea võimalus kedagi laagrisse kutsuda ja me püüame siin laagreid teha nii palju kui vähegi võimalik."

Naiste epeevehklemise maailma edetabelis 21. kohal olev Ayaka Shimookawa on seadnud endale uueks hooajaks kõrge eesmärgi. "Eelmisel hooajal võitsin Ungari MK-etapil pronksi," meenutas Shimookawa. "Sel hooajal tahan tulla maailmameistriks."

Lisaks jaapanlaste võõrustamisele tuleb Helen Nelis-Naukasel juhendada Tallinna Mõõga eel Eesti vehklejaid, kelle seas on kevadel poja sünnitanud Katrina Lehis. Lehis on alustanud taas treeningutega, aga väike laps seab esialgu omad piirid.

"Kui kaua tal aega võtab, et absoluutsesse tippu tagasi tulla, seda ma ei oska öelda," lausus Nelis-Naukas. "See sõltub lapsest. Kaugematele etappidele ta hetkel ei saa minna ning lisaks sellele on tal palju magamata öid."

Sellel nädalavahetusel toimuval Tallinna Mõõgal võistlustulle minevatele vehklejatele saab kaasa elada nii ETV kui ERR-i spordiportaali vahendusel.