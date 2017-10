EOK tunnustab maakondlikke spordikeskusi

Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee liige, sporditaristukomisjoni esimees Riho Terrase sõnul annavad piirkondlikud spordikeskused suure panuse eestimaalaste liikumisharjumuste kujundamisesse. „Eestis on palju spordikeskusi, kus tehakse igapäevaselt pühendunult tööd selle nimel, et inimesed saaksid mugavates ja turvalistes tingimustes mitmekülgselt liikuda ja sporti teha. Nii areneb liikumisharrastus ning sirguvad ka uued tippsportlased. EOK tunnustusplaadiga anname teada, et oleme piirkondlike spordikeskuste tööd märganud ning väärtustame nende panust sportlikuma, tugevama ja tervema Eesti eest,“ lausus Terras.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel