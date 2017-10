Autospordiliidu juht Tänaku üleminekust: tiitli nimel tuleb veel tööd teha

Eestlase üleminekut käis "Ringvaate" stuudios kommenteerimas Eesti Autospordi Liidu juhatuse esimees Erik Lepikson. "See uudis polnud üllatav, sest Tänaku võimalikust tiimivahetusest oli juba varem juttu olnud," ütles Lepikson "Ringvaatele". "Siiski oli seda uudist tore kuulda."

Toyota tahtis Tänakut juba mullu enda ridades näha, kuid eestlane otsustas M-Spordi kasuks. "Ott on koos M-Spordiga üles kasvanud," tõi Lepikson välja põhjuse miks Tänak otsuse tegemist nii põhjalikult kaalus. "Malcolm Wilson (M-Spordi tiimijuht - toim.) on ta oma tiiva alla võtnud ning ühiselt on kasvatud. Sellises olukorras on raske lahku minna."

Kuigi M-Sport juhib tänavu MM-sarja, on Lepiksoni hinnangul Toyotas rohkem potentsiaali. "M-Sport on pooltehasetiim, Toyota aga tehasetiim," võrdles Lepikson. "Toyotal on eeldatavalt rohkem raha testimisteks ja tehnika arendamiseks, M-Spordil aga teadmisi. See kõik ei tähenda, et tiitel oleks juba taskus, vaid selle nimel tuleb palju tööd teha."

Lepiksoni hinnangul on talendikast Tänakust saanud nüüdseks küpse sõitja. "Otist on saanud tippsõitja," ei varjanud Lepikson. "Ta ei tee enam kuigi palju avariisid ning saab aru, et kõiki kiiruskatseid ei pea võitma. Tema andekuses ei kahelnud kohe alguses keegi, nüüd on tal pikaajalise tööga ka kõik muu järele tulnud."