Fabio Aru üleminek üllatas Astana juhte

“Aru lepingus oli klausel, mis võimaldas tal seda aasta võrra pikandada. Ta ei hoiatanud meid, et lahkub. Arult päriti korduvalt selle kohta, kuid ta ei vastanud kunagi,” märkis Vinokurov. “Antud uudis valmistab meile suure pettumuse. Praegusel ajal on äärmiselt keeruline leida Arule sellist asendajat, kes oleks võimeline võitma Tour de France’i.”

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel