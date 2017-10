Elav legend Kaka võib taasliituda AC Milaniga

Praegu Orlando City ridades palliv Kaka andis teada, et ta ei pikenda klubiga lepingut ning näis, et jalgpall ei ole enam tema jaoks kütkestav ja legend riputab putsad varna. Nüüd on aga liikvele läinud jutud, et pallurikarjäär veel otsa ei saa ning brasiillane taasliitub AC Milaniga, vahendas Soccernet.ee.

Premium Sport teatas, et Kaka on palunud juhtkonnal luba liituda klubiga ning mängida nende ridades kuus kuud, misjärel liituks brasiillane klubi kontoripoolega.

35-aastane Kaka mängis AC Milani ridades kuus hooaega, võites klubiga kõik, mis võimalik, kaasaarvatud 2007. aastal Ballon d'Ori, edestades Lionel Messit ja Cristianot Ronaldot ennast.